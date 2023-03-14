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Balayına giden yeni evli çift, otel odasında ölü bulundu

Balayına giden yeni evli çift, otel odasında ölü bulundu

Balayına giden yeni evli çift, otel odasında ölü bulundu
Kamusaati
Kamusaati
14 Mart 2023 Salı 21:05

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan çift, otel çalışanları tarafından ölü bulundu.

Otele hafta sonu giriş yapan çiftten haber alamayan görevliler, oda telefonunu aradı. Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında M.A. ve K.A'yı hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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