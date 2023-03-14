Balayına giden yeni evli çift, otel odasında ölü bulundu

Kamu alacaklarına yönelik geniş kapsamlı borç yapılandırması paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi-üfe tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. İşte düzenleme kapsamında merak edilen sorular ve yanıtları.