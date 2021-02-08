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Bakımevinde koronadan 12 ölüm, Bakanlık soruşturma başlattı

Bakımevinde koronadan 12 ölüm, Bakanlık soruşturma başlattıTunceli'de yaşlı ve engellilerin kaldığı özel bakımevinde, corona virüse yakalanan 12 kişi hayatını kaybetti. Valilik, soruşturma başlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi

Bakımevinde koronadan 12 ölüm, Bakanlık soruşturma başlattı
08 Şubat 2021 Pazartesi 14:09

Tunceli'de kasım ayında bakımevinde kalan kişilerin rahatsızlanması üzerine corona virüs testi yapıldı.

Birçok kişide virüs olduğu tespit edildi. Bakımevinde kalanlar, hızla tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan 12 kişi hayatını kaybetti.

Diğer hastalar, tedavilerinin ardından tekrar bakımevine yerleştirildi.

Olayın ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi.

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