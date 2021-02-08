Bakımevinde koronadan 12 ölüm, Bakanlık soruşturma başlattı

Köy okullarında yüz yüze eğitim hangi derslerde olacak? Köy okullarında yüz yüze eğitim için ders zili 15 Şubat'ta çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs tedbirleriyle başlatılacak yeni dönemin kurallarını okullara bildirdi