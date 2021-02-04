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Bakanlıktan yeni kısıtlama genelgesi: Yüzbinlerce kişiye muafiyet tanındı

Bakanlıktan yeni kısıtlama genelgesi: Yüzbinlerce kişiye muafiyet tanındı Öğretmen ve öğrenciler kısıtlamadan muaf tutuldu İçişleri Bakanlığı, örgün eğitim yapılması uygun görülen eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına yönelik genelge yayımladı

Bakanlıktan yeni kısıtlama genelgesi: Yüzbinlerce kişiye muafiyet tanındı
04 Şubat 2021 Perşembe 14:55

Öğretmen ve öğrenciler kısıtlamadan muaf tutuldu

İçişleri Bakanlığı, örgün eğitim yapılması uygun görülen eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına yönelik genelge yayımladı

ÖRGÜN EĞİTİM UYGUN GÖRÜLEN KURUMLAR

 

İçişleri Bakanlığı, 3 Şubat 2021 tarihli yazısıyla, örgün eğitim yapılması uygun görülen eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına yönelik tedbirlerin alınmasını istedi.

BELGE VERİLECEK

Yayımlana resmi yazıya göre eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilere kurum adresi ve ders programını ihtiva eden bir belge verecek. Bu belge ile öğretmen ve öğrenciler güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkabilecek

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