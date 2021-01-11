 Bakanlıktan Garanti Bankası’na para cezası

Ticaret Bakanlığı bankaları cezalandırma devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan denetim neticesinde Garanti Bankası’na 110.1 milyon lira tutarında idari para cezası kesildi. Daha önce İş Bankası'na benzer bir ceza verilmişti.

Garanti Bankası'nın KAP’a Cuma akşamı yaptığı açıklamada idari para cezasının, 2015’te aynı tutarda verilen ancak daha sonra birkaç yıllık hukuki süreç sonunda iptal edilen idari para cezasının ardından yeniden başlatılan denetim neticesinde verildiğini belirtti.