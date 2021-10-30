kasım personel
kasım personel
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
kpss2021
kpss2021
0

Bakanlıklara yapılan atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Bakanlıklara yapılan atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Bakanlıklara yapılan atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de
30 Ekim 2021 Cumartesi 11:30

ATAMA KARARLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali KAHRAMAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı;

- Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha TÜRKOĞLU,

- Tabiat Varlıklarım Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa KOLÇAK,

- Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet UYSAL,

- Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş KARACA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Halil ERDOĞAN atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Davut EKER atanmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Hacı Mehmet GÜNAY ve Yahya BABA atanmıştır.


29 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber