Bakanlık genelge yayımladı! Aşının yol haritası belli oldu... Kimler Ne zaman Aşı Olacak

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

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Sayı : E-21001706-131.10.01

Konu : Pandemik COVID-19 Aşı Uygulamaları

DAĞITIM YERLERİNE

COVID-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkmış ve yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla da Dünya Sağlık Örgütü, bu olayı, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir. Bu süreç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

COVID-19 pandemisine yanıt vermek amacıyla Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek müdahalelerden biri de kitlesel Pandemik COVID-19 aşılamasıdır.

Bakanlığımız tarafından, Pandemik COVID-19 aşılaması kapsamında, hastalığa maruz kalma ve bulaştırma riski, oluşturduğu ciddi morbidite ve mortalite riski ve toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi göz önüne alınarak öncelikler belirlenmiştir. İlk aşamada, tüm sağlık çalışanları aşılanacaktır. Daha sonra yaşlı bakımevlerinde, engelli rehabilitasyon merkezlerinde ve koruma evlerinde kalanların ve hizmet sunanların aşılanmasına başlanacaktır. Sonraki aşamalarda aşı uygulanacak gruplar Bakanlığımız tarafından duyurulacaktır.

Aşı uygulama sürecindeki yol haritası aşağıda sunulmuştur:

-Pandemik COVID-19 aşılarının dağıtımı, Bakanlığımızın talimatlarına uygun şekilde aşılama hizmeti sunan kurumlara verilmek üzere İl Sağlık Müdürlüklerine yapılacaktır.

-İnaktif COVID-19 aşısının sevkiyatına en uç birimde olacak şekilde başlanacak olup aşıların uygulanmasına başlanacağı tarih ayrıca bildirilecektir.

-Pandemik COVID-19 aşıları, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulunda görüşülerek kabul edilen ve Makamın 13 Ocak 2021 tarihli ve E-21001706-131.10.01-27 sayılı olurları ile yürürlüğe giren inaktif COVID-19 aşısı uygulama kuralları ve ASİE bildirim çerçevesine uygun olarak aşılama hizmeti sunan tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında uygulanacaktır.

-Aşılama öncesinde karekod okutularak aşının kullanılabilirliği (son kullanma tarihinin, soğuk zincirin ve lotun uygunluğuna ve aşı kimlik numarası ile aşı uygulama biriminin eşleştiğine ilişkin kontroller sağlanarak) sorgulanacak ve sistem tarafından uygulama izni verilecektir.

-Kendi aşı uygulama birimine sahip olan (soğuk zincir ekipmanı, aşılama yapılabilmesi için gerekli olan acil seti vb. diğer tıbbi cihaz ve ekipmanları bulunduran) kurumlarda görev yapan sağlık çalışanlarının kendi kurumlarında aşılanması esastır. Ancak istekleri halinde kendi kurumu dışındaki diğer sağlık kurumlarından da randevu alarak aşı olunabilecektir. Aşı uygulama birimi olmayan sağlık kurumlarında görev alan personel MHRS web, MHRS mobil, ALO 182 veya e-Nabız üzerinden veya doğrudan, kendisine en yakın sağlık kurumundan (ASM/hastane) randevu alarak aşılanacaktır.

-Sağlık çalışanlarına yönelik birinci dozun aşı uygulamaları, aşı uygulama birimi olan sağlık kuruluşlarında çalışanlar için 10 gün, bulunmayanlar için ise 15 gün içerisinde tamamlanacaktır.

-Birinci aşamada aşı uygulanacak gruplar içerisinde yer alan yaşlı bakımevlerinde, engelli rehabilitasyon merkezlerinde ve koruma evlerinde kalanlara ve hizmet sunanlara, sağlık birimi varsa bu birimlerde yoksa Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince bulundukları kurumlarda aşılama hizmeti verilecektir.

-Kişilerin, aşı uygulamasına dair bilgileri SMS yolu ile kendilerine gönderilecektir. Aşılanan kişiler e-Nabız/HES üzerinden elektronik aşı kartlarına ulaşabilecek ve bunun çıktısını alabilecektir.

- Aşı uygulamasına ilişkin bilgiler AŞILA mobil uygulamasına girilecektir.

- Bildirimi zorunlu istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) üzerinden kaydedilecektir.

-AŞILA uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına https://asila.saglik.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

-AŞILA mobil uygulaması https://mobilmarket.saglik.gov.tr adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecektir. Uygulama yüklenirken aynı adresteki uygulama yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilmelidir. Uygulamayı indirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılmalıdır.

-Hastanelerdeki sorunlar ve destek talepleri için öncelikle hastanelerdeki bilgi işlem birimlerine, aile hekimlikleri ve TSM’lerdeki sorunlar için ise HSYS il adminlerine başvurulacaktır. İlde çözüm üretilemeyen konular ise bu kişiler vasıtasıyla https://yazilimdestek.saglik.gov.tr adresi üzerinden AŞILA projesi seçilerek iletilecektir.

-Yazılım ile ilgili tüm güncellemeler https://mobilmarket.saglik.gov.tr adresi üzerinden duyurular ise https://asila.saglik.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

-Aşı uygulanan her noktada, aşı uygulayacak ve ilgili modüllere veri girişi yapacak personelin sayı, kimlik ve iletişim bilgileri il adminlerine verilecektir.

-Pandemik COVID-19 aşıları konusunda Bakanlığımız covid19asi.saglik.gov.tr adlı web sitesi başlığı altında bir bilgilendirme platformu oluşturulmuştur. Hazırlanan broşürler de web sitesinde erişime açılacaktır. Her türlü güncelleme için siteye başvurabilecektir.

Pandemik COVID-19 aşılamasına yönelik çalışmaların, yazımızda belirtildiği şekilde yürütülmesi ve gereken planlamaların ivedilikle yapılması hususlarında;

Gereğini önemle rica ederim.

Doç. Dr. Fatih KARA

Bakan a.

Genel Müdür

Ek: 1- İnaktif COVID-19 Aşısı Uygulama Kuralları (4 sayfa)

2- ASİE Bildirim Çerçevesi (2 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

81 İl Valiliğine

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilgi :

İçişleri Bakanlığı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı

Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı