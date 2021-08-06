Bakan Soylu'dan dikkat çeken Ziya Selçuk paylaşımı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevinden istifa eden eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

'BENİM İÇİN ZIRH İDİ'

Bakan Soylu, Ziya Selçuk için 'Derviş tavrı ile benim için de zırh idi.' ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım;

"Milletimizin ve bizim Ziya Hocamız;

Bilgeliği, samimiyeti, zerafeti, asaleti,

tensip ederse sıra arkadaşım Hocam;

derviş tavrı ile benim için de zırh idi.

Milletimize verdiği hizmetler için Allah razı olsun.

Sizi seviyoruz Ziya Hocam."