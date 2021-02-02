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Bakan Selçuk'tan, İzmir'deki sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama

Bakan Selçuk'tan, İzmir'deki sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespitini yaparak, gerekli desteklerin sağlanması için ekiplerimiz sahada"

Bakan Selçuk'tan, İzmir'deki sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama
02 Şubat 2021 Salı 19:14

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddetli yağış nedeniyle sel meydana gelen İzmir'de vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti için bakanlık ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespitini yaparak, gerekli desteklerin sağlanması için ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun İzmir." ifadelerini kullandı.

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