Bakan Pakdemirli: '564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacak'

Bakan Pakdemirli, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar sektöründen 79, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektöründen 485 olmak üzere toplam 564 projeye yaklaşık 261 milyon lira hibe desteği sağlanacağını dile getirdi.

"564 projeye hibe desteği sağlanacak"

Bu hibe sayesinde yaklaşık 438 milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzun uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 11 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2. grup sonuçları belli oldu. Buna göre, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbirinde; 18'i süt üreten tarımsal işletmeler, 45'i kırmızı et üreten işletmeler, 16'sı kanatlı eti üreten işletmeler yatırımı, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde; 342'si bitkisel üretim, işleme ve paketleme, 47'si arıcılık ve arı ürünleri üretim, işleme ve paketleme, 29'u zanaatkârlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 27'si kırsal turizm ve rekreasyon yatırımı, 3'ü su ürünleri yetiştiriciliği yatırımı,11'i makine parkları yatırımı, 26'sı yenilenebilir enerji yatırımı olmak üzere toplam 564 projeye hibe desteği sağlanacak.”

3 bin 924 projeye 1,6 milyar lira destek

Bakan Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2020 yılı içerisinde toplam hibe desteği 1,6 milyar TL olan 3 bin 924 projenin desteklenmek üzere onaylandığını ve yatırımların başlatıldığını söyledi. 9. Başvuru Çağrısı 2. Grup kapsamında onaylanan projeler www.tkdk.gov.tr web adresinde kamuoyuna açıklandı.