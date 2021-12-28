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Bakan Nebati ağzından kaçırdı! Kavcıoğlu Ocak ayında...

Bakan Nebati ağzından kaçırdı! Kavcıoğlu Ocak ayında... Bakan Nebati, canlı yayında ağzından kaçırdı! Kavcıoğlu Ocak ayında... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Ocak ayında alacağı PPK kararını ağzından kaçırdı

Bakan Nebati ağzından kaçırdı! Kavcıoğlu Ocak ayında...
28 Aralık 2021 Salı 13:44

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün iktidara yakın medya kuruluşu A Haber-A Para ortak yayınında ‘Döviz endeksli TL mevduat’ sistemi ve yeni Ekonomi modeliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

CANLI YAYINDA AĞZINDAN KAÇIRDI

Bakan Nebati programın bir bölümünde ise ağzından planlanan faiz oranını kaçırdı. Yüzde 14 olan politika faizine ilişkin Bakan Nebati yüzde 12 hedefi olduğunu söylese de hemen toparlamaya çalıştı.

Bakan Nebati canlı yayında, "Salgın dönemi bitti mi bitti. Ekonomi canlı mı canlı. Yüzde 12'lere..." şeklindeki açıklaması sonrasında program sunucusu, "Yüzde 12 mi duyduk?" diye sordu.

Bakan Nebati durumu toparlamak için sözlerini, "Çift haneli büyümeye gidiyoruz. Ülkede çarklar dönüyor. İhracat patlama yaptı" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati'nin yüzde 12 şeklindeki ifadeleri politika faizinin çekilmek istenen nokta olduğu olarak yorumlandı. Merkez Bankası politika faizini şu anda yüzde 14 olarak uyguluyor.

Bakan Nebati, dolar kurundaki düşüşle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"20 Aralık bundan sonra Türkiye’nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Türkiye’nin siyasal gelişimini gösteren en önemli günlerden bir tanesi oldu. 3 ay boyunca bu ülkenin ekonomisini ciddi bir şekilde kilitleyenlerin bir daha hayal kırıklığına uğradığı bir gece oldu. Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi. Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. O gece birbirleriyle adeta yarıştılar. Türkiye Cumhuriyeti ya da aklı başında bir ülke herhangi bir anda enstrümanını kullanır. Dünyada bütün MB’ler bütün kamu maliyesi araçları bu işler içindir. Türkiye’ye para politikası ile mali politikanın birlikte yürüdüğü bütüncül bakış açısıyla uyumlu olduğu bir sürecin içindeyiz."

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