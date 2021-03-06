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Bakan Koca'dan haftasonu yasakları için kritik mesajı Açıkladı!

Bakan Koca'dan haftasonu yasakları için kritik mesajı Açıkladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamalarla ilgili yapılan düzenlemeye atıfta bulunarak bir tweet attı.

Bakan Koca'dan haftasonu yasakları için kritik mesajı Açıkladı!
06 Mart 2021 Cumartesi 12:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamalarla ilgili yapılan düzenlemeye atıfta bulunarak bir tweet attı.

DEVAMI İÇİN İŞARET ETTİ

Bakan Koca tweet'inde bu cumartesi gününe dikkat çerekek "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" diye yazdı.

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