Bakan Koca'dan haftasonu yasakları için kritik mesajı Açıkladı!

Emekli maaşı 'Asgari ücrete eşitlensin' talebi: En az 2.825 TL maaş Emekli maaşı 'Asgari ücrete eşitlensin' talebi: Emekliye en az 2.825 TL maaş 2019’da bin, 2020’de bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığında bu yıl yeni artış beklentisi var. Türkiye Emekliler Derneği ‘Asgari ücrete eşitlensin’ teklifi yapıyor. Eğer bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak.