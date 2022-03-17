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Bakan Akar açıkladı: 3 Kuvvet Komutanının testi pozitif çıktı

Bakan Akar açıkladı: 3 Kuvvet Komutanının testi pozitif çıktı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı.

Bakan Akar açıkladı: 3 Kuvvet Komutanının testi pozitif çıktı
Admin
Admin
17 Mart 2022 Perşembe 18:42

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu'nun yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı onaylamasının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enerji ile ilgili her türlü konuya stratejik ve bilimsel bir gözle yaklaştıklarını ifade eden Bakan Dönmez, "Enerji verimliliği ve tasarrufu, bakanlık olarak çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz hususların başında geliyor. Bu çerçevede 2016 yılında yaz-kış saat uygulaması konusunun bilimsel olarak incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma başlattık." dedi.

Akademisyenlerin çalışmaları sonucu ortaya çıkan bilimsel rapor doğrultusunda 2016 itibarıyla kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiğini söyleyen Dönmez, "Uygulama neticesinde bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağladık. Bu tasarrufla 9,2 milyar lira vatandaşımız kazanç elde etti." diye konuştu.

Bakan Dönmez, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Maalesef buradan kendine ve siyasetine malzeme çıkarmaya çalışan birileri bu uygulama aleyhine sürekli mesnetsiz bir şekilde eleştiri yapmaya çalıştılar. Halbuki ülkemizin en saygın üniversitesinde en saygın bilim adamlarımızın yaptığı çalışma ile hayata geçirdiğimiz, bizde 6 yıldır uygulanan sürekli yaz saati uygulaması dünyaya rol model oldu. Biz işimizi stratejik ve bilimsel çerçevede yapıyoruz. Bizim işimiz memleket, gücümüz insanımız."

Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
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