BAE'den hukuk alanında yeni reformlar

BAE'de intihar etmek, alkol kullanmak gibi eylemler suç kapsamından çıkartıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde İsrail ile ilişkileri normalleştirmek üzere anlaşma sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), sosyal ve hukuki alanda yeni reformlar yapmaya da devam ediyor.

Özellikle alkol kullanımı ve satışı gibi birçok alanda daha önce de düzenleme yapan BAE yönetimi, yeni kararlar açıkladı.

İNTİHARA KALKIŞMAK VE ALKOL KULLANMAK

Açıklanan yeni karalara göre, intihar etmek ve intihara kalkışmak suç olmaktan çıkacak. Alkol kullanımı suç teşkil etmeyecek.

EVLİ OLMAYAN ÇİFTLER

Ülkede, 'namus suçları' gibi bir suç söz konusu olmayac ve evli olmayan çiftler artık aynı evde yaşayabilecek.