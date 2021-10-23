Babasının dövdüğü 1,5 yaşındaki Elif hayatını kaybetti!

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

1,5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te babasının yemek yemediği iddiasıyla yumruk attığı 1,5 yaşındaki kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BABASI YEMEK YEMEDİĞİ İÇİN YUMRUK ATTI

Güneykent Mahallesi'nde yaşayan baba Mehmet Yılmaz, iddiaya göre yemek yemediği için dört gün önce 1,5 yaşındaki kızı Elif Hazal Yılmaz'a yumruk attı. Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan kız çocuğu, yoğun bakım ünitesinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Elif Hazal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

BABA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan baba Mehmet Yılmaz, adliyedeki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Babanın emniyetteki ifadesinde, kızına yemek yemediği için yumruk attığını ve çocuğunun yere düştüğünü söylediği öğrenildi.

ANNE KONUŞTU

- Nurdağı'nda toprağa verildi

1,5 yaşındaki Elif Hazal'ın cenazesi, Nurdağı Hurşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarlıkta bebeğin annesi Duygu Yılmaz ve anneannesi Güllü Dal, gazetecilere, 1,5 yaşındaki bebeğin herhangi bir işte çalışmayan baba tarafından darbedilerek öldürüldüğünü söyleyerek Mehmet Yılmaz'ın en ağır cezayı almasını istedi.