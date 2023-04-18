Babacan, kendisine "Bebecan" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a paylaştığı grafikle yanıt verdi: Lafa gerek yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine "Bebecan" diye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Sosyal medyadan IMF'ye son borcun ödendiği anın ve Türkiye'nin yıl yıl kişi başı gelirlerinin yer aldığı fotoğrafı paylaşan Babacan, "Bana 'Bebecan' diyenler bugün hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor. Ayinemiz grafiktir bizim, lafa gerek yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da seçim mitinginin ilkini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yüklendi. Erdoğan, Babacan'a "Bebecan" diye seslendi.

"BEBECAN ŞİMDİ ATIP TUTUYOR"

Erdoğan, "Birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bunu yapan kim, emperyalistlerin tetikçileri ile yol yürüyen kişi. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle sevindirik olan kişi. Otel odalarında IMF görevlileri ile adamlarını görüştüren kişi. Bu kişiyi biliyorsunuz değil mi? Bu kardeşiniz Başbakan olduğunda Davos'ta IMF'nin Başkanı ile görüşme yapıyoruz. Şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı, o zaman ekonomi ile ilgileniyordu. O görevi vermiştik. Yanımda, IMF Başkanı'na dedim ki, adamlarınız bize geliyor. Takistlerinizi alıyor mu, alıyor. Türkiye'yi adamlarınız yönetemez, ben yönetirim ben dedim. Yanımızda olan kişi kim, bebecan. Şimdi atıp tutuyor." diye konuştu.

BABACAN'DAN ERDOĞAN'A YANIT GELDİ

Erdoğan'ın kendisine "Bebecan" diye seslenmesine sosyal medyadan yanıt veren Ali Babacan, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. IMF'ye son borcun ödendiği anın ve Türkiye'nin yıl yıl kişi başı gelirlerinin yer aldığı fotoğrafı paylaşan Babacan, "Genç arkadaşlarım, yaşınız sebebiyle size takma ad takıp sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir; onlara en iyi cevabınız yaptığınız iş olacaktır. Bana 'Bebecan' diyenler bugün hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor. Ayinemiz grafiktir bizim, lafa gerek yok." ifadelerini kullandı.