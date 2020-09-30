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Azerbaycanlılar orduya katılan askerleri alkışlarla uğurladı

Ermenistan'ın saldırıları sonrası orduya katılan Azeri gençler, cepheye doğru yola çıktı.

Azerbaycanlılar orduya katılan askerleri alkışlarla uğurladı
30 Eylül 2020 Çarşamba 00:07

Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait sivil yerleşimleri vurmasıyla, iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan gerilim yeniden tırmandı. Saldırı sonrası karşı harekat başlatan Azerbaycan, Ermeni mevzilerini tek tek imha etmeye başlarken, bir yandan da ülkede seferberlik ilan etti.

ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR

Binlerce Azerbaycanlı orduya katılmaya başladı. Başvurularını kısa sürede tamamlayan gençler cepheye doğru yola çıktı.

Başkent Bakü'den cepheye doğru yola çıkan bir kafile ise alkışlarla ve sevgi gösterileriyle uğurlandı.

Azerbaycanlılar orduya katılan askerleri alkışlarla uğurladı #1

Azerbaycanlılar orduya katılan askerleri alkışlarla uğurladı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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