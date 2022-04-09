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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna'ya yardımlar 10,1 milyar euroya ulaştı

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna'ya yardımlar 10,1 milyar euroya ulaştı

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna'ya yardımlar 10,1 milyar euroya ulaştı
Admin
Admin
09 Nisan 2022 Cumartesi 20:40

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 45'nci güne girildi.

Çatışmalar bir yandan sürerken, diğer taraftan Ukrayna'ya yapılan yardımlar devam ediyor.

Son olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya destek için topladıkları mali yardımların 10,1 milyar euroya ulaştığını açıkladı.

"Destek vermeye devam edeceğiz"

Twitter'dan paylaştığı mesajında yardımların gelmeye devam edeceğinin altını çizen Leyen, "Bugün Ukrayna içinde ve dışında işgalden kaçan insanlar için 9,1 milyar euro topladık. Ve daha fazlası gelecek! Destek vermeye devam edeceğiz. Ve bombalar durduğunda, Ukraynalıların ülkelerini yeniden inşa etmesine yardım edeceğiz" dedi.

10,1 milyar euroya ulaştık"

Ayrıca Komisyon'un Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte Ukrayna'da yerinden edilmiş kişiler için bu yardıma bir milyar euro daha eklediğini de söyleyen Von der Leyen "Bu olağanüstü bir şey. 10,1 milyar euroya ulaştık" dedi.

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