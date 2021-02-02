Avrasya Araştırma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı Avrasya Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi sonuçları göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı geriliyor.

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Avrasya Araştırma tarafından son yapılan anket sonuçları paylaşıldı. Yapılan ankette MHP'de ve AK Parti'de oy kaybının sürdüğü görülürken, Cumhurbaşkanlığı anketinde de ilginç sonuçlar yer aldı.

CUMHUR İTTİFAKI GERİLİYOR

Pandemi sürecinin başından beri aşama aşama kan kaybetmeye başlayan Cumhur İttifakı, son yapılan ankette de biraz daha oy kaybederek yüzde 43 seviyelerine gerilemiş durumda. Son dönemde Erdoğan'ın başta Saadet Partisi olmak üzere çeşitli ziyaretler yapması bu kayba bir delalet olarak sunuluyor.

Güncel olarak partilerin oy oranlarına bakıldığında AK Parti'nin oylarının 35.6'da kaldığı görüldü. Bu sonuçlar ile birlikte AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 43.7 oy alırken, CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 38 olarak ifade edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN KİM ÖNDE?

Avrasya'nın hemen her anketinde mutlaka yer verdiği araştırmalardan biri de önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın kime oy vereceği. Bu konuda Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan isimleri arasındaki yarışa dair yapılan araştırmada;