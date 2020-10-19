Avcılar'da aracını park ettiği yer yüzünden balta ile darbedildi Aracını park ettikten sonra evine çıkan şahıs, aracını yan binadaki evin 5 cm hizasında park ettiği için komşuları tarafından aşağıya çağrıldı. Balta ile darbedilen şahsın, hayati tehlikesi sürüyor.

Avcılar'da aracını park ettiği yer yüzünden balta ile darbedildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, dün saat 13.00 sıralarında park meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Aracını evinin önüne park ederek eve çıkan Mevlüt Çakır, komşuları tarafından aşağıya çağrıldı.

Mevlüt Çakır, Asiye Çakır ve oğulları Şerif Atakan Çakır, aracı yan binadaki evin 5 santimetre hizasına girdiği için komşuları tarafından balta ile darbedildi.

KADINI DEMİR SOPA İLE DÖVDÜLER

Komşular arasında çıkan kavgada Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik'in kadınları da demir sopa ile darbettiği görülürken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER HER ŞEYİ ORTAYA SERİYOR

Görüntülerde, ikisi sopalı biri baltalı olmak üzere üç kişi tarafından darbedilen bir kişinin yere düştüğü görüldü.

Balta ile darbedildikten sonra yere düşen şahsın, 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Balta ile darbedildikten sonra yere düşen şahsın yeğeni olduğunu iddia eden bir kişi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dayısının durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Dayısının henüz yoğun bakımda olduğu bilgisini aktaran acılı yeğen, "Bugün biricik dayımın başına gelen olayı anlatmak istiyorum. Evinin önünde arabası sırf yan binadaki evin 5 cm hizasına girdiği için aşağıya çağrılan savunmasız bir insana alçakla saldırdılar ve şuan dayım yoğun bakımda. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bunların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik, "kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildiler.