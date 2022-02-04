EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0

ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı

ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı
04 Şubat 2022 Cuma 13:33

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin, 3 kişiye ait banka hesaplarına ATM'ler üzerinden sahte 100 bin 300 dolar yatırdığı ve karşılığında Türk lirası çekerek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 11'i yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Ayrıca soruşturma kapsamında bir kişinin daha önce gözaltına alındığı ve adli kontrolle serbest bırakıldığı, 2 kişinin ise farklı bir soruşturma nedeniyle tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.