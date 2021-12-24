Aslıhan Doğan, yurt dışından siyah tuvalet kağıdı getirtiyor Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, Aslıhan Doğan'ın evinden fotoğraf paylaştı.

2018 yılında Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan, aynı yıl ilk oğlu Hamza Arda'yı, 2020 yılında ise ikinci çocuğu Asil Aslan'ı kucağına almıştı.

Şimdilerde YouTube kanalına yaptığı videolarla gündeme gelen Aslıhan Doğan, şimdi de tuvalet kağıdıyla konuşulmaya başladı.

Aslıhan Doğan'ın evine giden yakın arkadaşı Ala Tokel, Turan Ailesi'nin tuvaletinden fotoğraf paylaştı. Siyah tutkunu olan Aslıhan Doğan'ın tuvalet kağıdının da siyah olduğu göründü.

"TUVALET KAĞIDI DA SİYAH"

Tokel, paylaştığı fotoğrafı; "Çok sormuş

"YURT DIŞINDAN ALDIM"

Türkiye'de satılmayan tuvalet kağıdının 6'lı paketinin 400 TL olduğu öğrenildi. Siyah tuvalet kağıdının konuşulması üzerine açıklama yapan Aslıhan Doğan, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurt dışından getirttim.

"HER TUVALETTE YOK"

Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var." diye konuştu.