Aşı olmayan ve test yaptırmayan çalışanlar dikkat! Aşı olmayan ve test yaptırmayan çalışanlar dikkat! Koronavirüs aşısı ve PCR testi olmayan işçilerin telafi çalışması ve uzaktan çalışmaya yönlendirilebileceğini bildiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işten çıkarmanın ise ‘son çare’ olmasını istedi.

Bakanlık, iş örgütlerine uyarısında, işçilerin işsiz kalmamaları için azami titizlik gösterilmesini ve Yargıtay kararlarında da vurgulandığı şekilde, iş sözleşmesinin feshinin ise son çare olmasını istedi.

FESİH NASIL OLACAK?

Aşı ve test yaptırmayan işçilerin işten çıkarılması sorusu yöneltilen bakanlık, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerektiğini, iki ile sekiz hafta arasındaki bildirim sürelerine uymayan tarafın tazminat ödemek zorunda olduğuna dikkat çekti.

Yazıda, "İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir" denildi. İş Kanunu'na göre iş sözleşmesi feshinin geçerli sebebe dayandırılması gerektiğine işaret eden bakanlık, aski halde fesihin sonuçları olduğunu hatırlattı.

Bakanlığın yazısında, haklı fesih şartlarına dikkat çekilerek, bu durumlarda işverenin, süreli veya süresiz iş sözleşmelerini bildirim süresinden önce feshedebileceği kaydedildi. Yazıda işçinin hastalık veya diğer nedenlerle çalışamadığı günlerde, iş veya toplu iş sözleşmesinde bu konuda bir hüküm bulunmaması halinde ücret alamayacağı hatırlatıldı.

SÖZLEŞMEYE AYAR

Aşı ve test olmayan işçiler için alternatifleri de sıralayan bakanlık, evden çalışmayı da içine alan uzaktan çalışma mevzuatına dikkat çekerek, "İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya halihazırda çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir" hükmüne dikkat çekti.

EN ÇOK 3 SAAT, TATİL GÜNÜ YASAK

İş Kanunu'nda "telafi çalışması", "Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iş yerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir" ifadesi ile anlatılıyor. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak şartı ile günde 3 saatten fazla olamıyor. Tatil günü telafi çalışması yasak.