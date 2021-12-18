Asgari ücretten sonra gözler emekli maaş zamlarında

Türkiye yeni yıla yaklaştıkça gündeme farklı kesimlerin maaş zammı beklentileri geliyor.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022'de asgari ücrete yaplan zammı açıkladı. Buna göre gelecek yılda asgari ücretli yüzde 50,4 zamla 4 bin 253 TL maaş alacak.

ASGARİ ÜCRET EMEKLİNİN BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

Asgari ücretliye enflasyonun çok üzerindeki bu zam başta emekliler olmak üzere diğer kesimlerin beklentisini artırdı.

Bu apsamda Ankara kulüslerinde AK Parti yönetiminin işçi gibi emekliyi de enflasyona ezdirmemek şiarıyla konuyu ele aldığı ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına başladı.

SEYYANEN ZAM VE ENFLASYON FARKI

Çalışmalar iki ayrı formül üzerinde ilerliyor.

İlk formül tüm emekli maaşlarına seyyanen yıllık enflasyon oranında zam yapılması, aynı zamanda emekli maaşları arasındaki farkı azaltmak adına düşük emekli maaşlarının belli oranda yukarı çekilmesi.

ASGARİ ÜCRET KADAR ZAM

Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi.

Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması.

ŞU AN EMEKLİLERİN ALDIKLARI MAAŞLAR

En düşük SGK'lı (2000 sonrası) 1.627 lira

En düşük Bağ-Kur’lu (tarım) 1.802 lira

En düşük Bağ-Kur’lu (esnaf) 1.912 lira

En düşük SSK'lı (2000 öncesi) 2.624 lira

En düşük memur emekli aylığı 3.276 lira

Teknisyen (Lisans 1/4) 3.916 lira

Memur (Lisans 1/4) 3.918 lira

Şube müdürü (Lisans 1/4) 4.004 lira

Avukat (1/4) 4.029 lira

Polis memuru (Lisans 1/4) 4.029 lira

İmam hatip (Lisans 1/4) 4.029 lira

Öğretmen (1/4) 4.029 lira

Mühendis (1/4) 4.913 lira

Kaymakam (1. Sınıf) 6.840 lira

Profesör (En az 5 yıl hizmet) 9.898 lira

Genel müdür (1/1) 10.435 lira

Müsteşar (1/1) 11.806 lira