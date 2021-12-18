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Asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifi Meclis'e sunuldu 2022'de geçerli olacak asgari ücrette işverenin yükünün azaltılması için hazırlanan yasa teklifi, Meclis Komisyonu'na gönderildi.

Asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifi Meclis'e sunuldu
18 Aralık 2021 Cumartesi 13:24

Türkiye'de yaklaşık 2 hafta süren asgari ücret zammı pazarlıklarında dün nihai karar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından kamuoyuna duyurulan 2022'de asgari ücretinin 4 bin 253 lira olacağı açıklandı.

Pazarlık masasında hükümet tarafından işverenlerin de yükünün azaltıldığını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, damga ve gelir vergisinin kaldırıldığını belirterek "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz." ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası gözler Meclis'e konuyla ilgili gelecek yasa teklifine çevrilmişti.

YASA TEKLİFİ HAZIRLANDI

13 maddelik Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün 95 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunuldu.

Teklifte, "Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnası sağlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

HAFTAYA KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

Teklifin önümüzdeki hafta başında komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurul'da yasalaştırılması bekleniyor.

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