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Asgari ücret için tarih verdi: 'Yüksek ihtimal...'

Asgari ücret için tarih verdi: 'Yüksek ihtimal...'

Asgari ücret için tarih verdi: 'Yüksek ihtimal...'
Admin
Admin
09 Nisan 2022 Cumartesi 20:19

Asgari ücret zammının yüzde 22'si eridi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Asgari ücrete gelen zammın yüzde 22'si fiyat istikrarsızlığı nedeniyle erimiş durumda. Asgari ücret tespit komisyonunun yılın 5. ayında toplanması ihtimali yüksek diye düşünüyorum" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Asgari ücrete gelen zammın yüzde 22'si fiyat istikrarsızlığı nedeniyle erimiş durumda. Asgari ücret tespit komisyonunun yılın 5. ayında toplanması ihtimali yüksek diye düşünüyorum" dedi.

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