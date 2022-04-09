Asgari ücret için tarih verdi: 'Yüksek ihtimal...'
Asgari ücret zammının yüzde 22'si eridi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Asgari ücrete gelen zammın yüzde 22'si fiyat istikrarsızlığı nedeniyle erimiş durumda. Asgari ücret tespit komisyonunun yılın 5. ayında toplanması ihtimali yüksek diye düşünüyorum" dedi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Asgari ücrete gelen zammın yüzde 22'si fiyat istikrarsızlığı nedeniyle erimiş durumda. Asgari ücret tespit komisyonunun yılın 5. ayında toplanması ihtimali yüksek diye düşünüyorum" dedi.