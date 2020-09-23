Asgari ücret için ilk rakam Enginyurt'tan geldi!

Asgari ücret için ilk rakam Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi!

Asgari ücret için sıkı pazarlıklar yaklaşırken Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ilk rakamı verdi.

'NEREDEN ÇIKTI DEMEYİN SOKAK FERYAT EDİYOR'

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un asgari ücret paylaşımı dikkat çekti. Asgari ücretin 3.500 TL olması gerektiğini ifade eden Enginyurt 'Buda nereden çıktı demeyin,sokak feryat ediyor' dedi.

Cemal Enginyurt'un paylaşımı şöyle;

"Asgari Ücret artık yerlerde sürünüyor. Bu ücretle geçinmek hemen hemen imkansız gibi. #asgariücret insanca yaşanabilir bir seviyede olmalı. Asgari Ücret yeniden gözden geçirilerek,en az 3500 tl Ücret belirlenmeli.

Buda nereden çıktı demeyin,sokak feryat [email protected]" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL YÜZDE 15 ZAMLANMIŞTI

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL.

2020 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.

2020 AGİ tablosu…

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

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