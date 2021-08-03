Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın Yusufeli'nde Yüncüler köyünde öğle saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, çıkan yangında 33 ev ile 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Artvin'de Yusufeli ilçesinin Yüncüler köyü Tabgit Mahallesi'nde, bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evleri sararken, yangına müdahale için Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden ve jandarma ekiplerinden yardım istendi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yusufeli Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından mahallenin yanındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

33 EV İLE 5 SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında 33 ev ile 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

AYNI KÖYDE GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

Aynı köyde geçtiğimiz yıllarda da büyük yangınlar yaşanmış, onlarca ev bu yangınlarda kullanılamaz hale gelmişti.