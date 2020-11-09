Artvin'deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı Artvin’de Çoruh Havzası üzerinde yapılan ve işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine bugüne kadar 20 milyar TL katkı sağladı

Artvin'deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı

Artvin'deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı Artvin’de Çoruh Havzası üzerinde yapılan ve işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine bugüne kadar 20 milyar TL katkı sağladı

Artvin'de bulunan Çoruh Havzası Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Çoruh Nehri üzerinde işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üreterek, ülke ekonomisine 20 milyar TL katkı sağladı.

Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES, Artvin Barajı projesi ülke ekonomisine devasa katkı sağlamaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız sosyal medya hesabından, Çoruh Nehri üzerindeki Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları işletmeye alındıktan, bugüne kadar yaklaşık olarak 33 milyar kilowatsaat enerji üretmiş olup güncel rakamlara milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağladığını duyurdu.