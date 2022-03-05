Artık usandık sokak köpeklerinden! Antalya'da köpekten kaçan çocuğa kamyon çarptı

Antalya'da köpekten kaçan çocuğa kamyon çarptı Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar'a kamyon çarptı. Ağır yaralanan Pınar, hastanede tedaviye alındı.
Saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen Mahra Pelin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı.
KÖPEKTEN KAÇARKEN KAMYONUN ALTINDA KALDI
Kaçmak için yola çıkan Pınar'a İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Pınar'ın sol ayağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır şekilde yaralandı.
SOL AYAĞININ BACAK KISMI PARÇALANDI
Kazayı görenlerden Arslan Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Pınar'ın sol ayağının bacak kısmından parçalandığı ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü İrfan Yayla ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.