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Arnavutköy'de firma otoparkında bekleyen sıfır araçlar

Arnavutköy'de firma otoparkında bekleyen sıfır araçlar Cadde üzerinde bulunan bir araç kiralama firmasının otoparkı arkasında tutulan 40'tan fazla sıfır araç, görenlerin dikkatini çekti.

Arnavutköy'de firma otoparkında bekleyen sıfır araçlar
03 Ocak 2022 Pazartesi 13:38

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayı fırsata çeviren otomobil bayileri stokçuluğu sürdürüyor.

Bazı bayiler müşterilere ellerinde araç olmadığını öne sürerken, bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal ediyor.

Bu kapsamda tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken, son olarak Arnavutköy'de bir oto kiralama firmasına ait alanda çok sayıda sıfır araç görüldü.

ONLARCA SIFIR ARACI ÇAYIRLIK ALANA GİZLEDİLER

Kiralamak amacıyla bulunan araçların yanı sıra ikinci ve sıfır araçlar yüksek duvarların ardındaki çayırlık alana dizildi. İşletme önünde bulunan araç sayısının yaklaşık 3 katı kadar fazlalıkta aracın çayırlık alana dizildiği tespit edildi.

O araçlar ise drone ile görüntülendi.

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