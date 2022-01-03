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Araç muayenelerinde 2022 tarifesi belli oldu

Araç muayenelerinde 2022 tarifesi belli oldu Araç muayeneleri ücretlerinde yeniden değerleme oranında yüzde 36 oranında artış gerçekleşirken, yeni fiyatlandırma 258 TL ile 685 TL arasında olacak.

Araç muayenelerinde 2022 tarifesi belli oldu
03 Ocak 2022 Pazartesi 13:23

Araç muayenelerinde 2022 tarifesi belli oldu

Araç muayeneleri ücretlerinde yeniden değerleme oranında yüzde 36 oranında artış gerçekleşirken, yeni fiyatlandırma 258 TL ile 685 TL arasında olacak.

Yeni yılın gelmesiyle araç muayene ücretlerinde yeni tarifeye geçildi.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen muayene ücretleri KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi.

YÜZDE 36 ORANINDA ZAM YAPILDI

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

GÜNCEL ÜCRETLER

Araç grubuna göre 2022’de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle:

  • Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya,
  • Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya,
  • Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

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