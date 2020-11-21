Antalya'da yasaklar yanlış anlaşıldı: Sokaklar boş kaldı Bu akşam başlayacak olan sokağa çıkma yasağı yanlış anlaşılınca, şehrin en işlek caddeleri sessizliğe büründü. Vatandaşlar, yasaklarla ilgili kafa karışıklığı yaşadığını belirtti.

Antalya'da yasaklar yanlış anlaşıldı: Sokaklar boş kaldı

Antalya'da yasaklar yanlış anlaşıldı: Sokaklar boş kaldı Bu akşam başlayacak olan sokağa çıkma yasağı yanlış anlaşılınca, şehrin en işlek caddeleri sessizliğe büründü. Vatandaşlar, yasaklarla ilgili kafa karışıklığı yaşadığını belirtti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler, dün akşam itibariyle uygulanmaya başladı.

Yeni tedbirler kapsamında saat 20.00'dan itibaren AVM'ler, marketler, kuaför ve güzellik salonları kapanış yaptı.

Ülke genelinde olduğu Antalya'da da yasaklara uyuldu ve dün saatler 20.00'yi gösterdiğinde iş yerleri kepenk indirdi. Esnaf bugün saat 10.00'da da iş yerlerini açtı. Ancak, bu kez sokaklar boş kaldı.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

İlk başta açıklanan yasakların uygulama saatleri kafaları karıştırınca vatandaş kendi kendine sokağa çıkma yasağı koydu. Durum böyle olunca da Antalya'nın en işlek cadde ve sokaklarında yok denecek kadar insan sirkülasyonu yaşandı.

Sokakta mikrofon uzatılan bazı vatandaşların, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaşadıkları tereddüt, konuşmalarına yansıdı.

"KORKUYORUM YALAN DEĞİL, POLİS GÖRSEM KAÇACAĞIM"

Muratcan Işık yasakların yanlış anlaşıldığını belirterek, “Ben sosyal medyadan sokağa çıkma yasağı olduğunu gördüm. O yüzden dün akşam da çıkamadım. Kimin ne dediği belli değil ki. Bilmiyorum ki şu anda da millet dışarıda. Ceza yesek ne olacak? Hatta yasak mı değil mi ondan da emin değilim. Hiçbir fikrim yok. Korkuyorum ağabey yalan değil. Şimdi polis görsem kaçacağım." dedi.

Muhabirin “Korkmayın şu an sokağa çıkma yasağı yok." demesi üzerine Işık, “İşte onu bilmiyordum. Az önce teyzem yanıma kahvaltıya gelecekti ama yasak dedi. Ben de ondan öğrendim yasak olduğunu ama baksanıza millet dışarıda geziyor. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.