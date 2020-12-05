0
0
0
0
0
0
0
0

Antalya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem!

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: İsteyenler evlerinin önüne çıkabilir 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, isteyen vatandaşların evlerinin önüne çıkabileceğini söyledi.

Antalya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem!
05 Aralık 2020 Cumartesi 20:16

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: İsteyenler evlerinin önüne çıkabilir

 Antalyada 5.2 Büyüklüğünde Deprem5.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, isteyen vatandaşların evlerinin önüne çıkabileceğini söyledi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 15.44'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğininin yerin 77 kilometre altında olduğunu açıkladı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle vatandaşlar tedirgin oldu.

VATANDAŞLAR EVLERİ TERK ETTİ

Birçok kişi yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerini terk etti.

"İSTEYENLER EVLERİNİN ÖNÜNE ÇIKABİLİR"

Vatandaşların sokağa çıkmasına ilişkin açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "İsteyenler evlerinin önüne çıkabilirler" açıklamasında bulundu.

KANDİLLİ 5.4 OLARAK AÇIKLADI

Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından da 5.4 olarak açıklandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: İsteyenler evlerinin önüne çıkabilir #1

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: İsteyenler evlerinin önüne çıkabilir #2

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: İsteyenler evlerinin önüne çıkabilir #3

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber