Ankara'dan Çeşme'ye makam aracı ile bir koli yumurta taşıttıran Bakan eşi kim? Ankara’nın derin kulislerinde, Ankara’dan İzmir Çeşme’ye bir koli yumurta taşıttırdığı iddia edilen bakan eşi konuşuluyor!

Kendisine tahsis edilen kamu aracı ile Ankara’da özel olarak baktırdığı özel tavukların yumurtasını tatil için gittiği Çeşme’deki otele taşıttırdığı ileri sürülen bakan eşi kim?

Kamuda israfın önüne geçilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında genelge yayınlanırken, Ankara’nın derin kulislerine düşen bir iddia kamuda bu tedbirlere uyulmadığı gibi israfta artık sınır tanınmadığını ortaya koydu. Bakanlıklardaki araç saltanatına hiçbir şekilde taviz verilmezken, bakanların şoföründen tutun da danışmanlarına kadar makam aracı tahsis edilmeye devam ediliyor.

Özellikle Ankara kulislerine düşen bir iddia, kamuda israfın korkunç boyutlara çıktığını gözler önüne serdi. Bir bakan eşinin tatil yaptığı İzmir Çeşme’ye, Ankara’dan organik olduğu gerekçesiyle bakanlıktan kendisine tahsis edilen araçla bir koli yumurta getirttiğine yönelik iddialar, yaşanan keyfiyeti ve israfın boyutunu ortaya koydu.

ANKARA’NIN DERİN KULİSLERİ BU İDDİA İLE ÇALKALANIYOR!

Ankara’nın derin kulisleri bu bir koli organik yumurta iddiasıyla çalkalanırken, yumurtayı götüren kamu aracının tarih, plaka ve güzergâh bilgilerine kadar konuşulması dikkat çekiyor. Ankara’da kapalı kapılar ardında konuşulan bu iddiaya göre, Ankara’da özel olarak bakılan 15-20 tavuğu bulunan bakan eşinin, organik olduğu için bu tavuklardan olan yumurtaları ailesiyle birlikte tükettiği ifade ediliyor.