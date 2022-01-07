Ankara'daki başıboş sokak köpekleri korku saçıyor Sokak köpeklerine yönelik toplama talimatı sonrası Ankaralı bir vatandaş, mahallesindeki başıboş köpek sorununu görüntüledi.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin ağır yaralanmasına sebep olan pitbull saldırılarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sokak hayvanlarıyla ilgili yeni talimat verildi.

Talimat üzerine belediye ekipleri, sokaklarda gezen başıboş hayvanları toplayarak barınaklara götürmeye başladı.

Ancak bazı bölgelerde ise özellikle muhalif belediyelerin bu talimata uymadığı görüldü.

Gün geçtikçe çeişitli il ve ilçelerden çok sayıda şikayet gelirken, Ensonhaber WhatsApp hattına da görüntüler gelmeye devam ediyor.

ANKARA SOKAKLARINDA KÖPEKLER CİRİT ATIYOR

Son olarak Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi'nde yaşayan bir okuyucuyumuz, mahallesindeki köpek dehşetini bizlerle paylaştı.

Görüntülerde 5'ten fazla sokak köpeğinin çevrede dolaştığı anlar yer aldı.

Görüntüleri bize ulaştıran mahalle sakini, çocuklarının köpek sürüsü yüzünden araçlarından inip evlerine gitmeye çekindiklerini belirtti.

Öte yandan, bölgedeki köpek sürüsünün cuma namazı için camiye giden kişiler tarafından mahalleden uzaklaştığı bildirildi.

Siz de yaşadığınız yerde aynı sorunları yaşıyorsanız çektiğiniz görüntüleri +90 533 378 20 00 numaradan bize gönderebilrsiniz.