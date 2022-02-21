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Ankara'da yaşlı çifti 3 kez dolandıran şahıslara rekor ceza

Ankara'da yaşlı çifti 3 kez dolandıran şahıslara rekor ceza 87 yaşında olan Kamuran Türker ve İrfan Türker'den, 'paralarınız teröristlerin eline geçebilir' yalanıyla 4 milyon lira alan sanıklara, 15 yıl hapis; 10 milyon lira da para cezası verildi.

Ankara'da yaşlı çifti 3 kez dolandıran şahıslara rekor ceza
21 Şubat 2022 Pazartesi 22:57

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan İrfan ve Kamuran Türker çifti, geçtiğimiz yılın şubat ayında telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, adına işlemler yapılarak paralarının teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek parayı teslim etmeleri gerektiğini belirtti.

MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

Paniğe kapılan çift, aynı gün banka hesaplarında bulunan 186 bin euroyu çekip, eve gelen sahte polise verdi. Çift, daha sonra belirli aralıklarla 101 bin 186 dolar ve 84 bin 210 dolar daha çekip, aynı yöntemle şüphelilere teslim etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Türker çifti, ilk iki olayda parayı siyah çanta ile almaya gelen şüphelinin, 3'üncüde poşete koyarak götürmesinden şüphelenerek polise haber verdi. Polis, parayı teslim alan Hüseyin Karaca, kendisine gözcülük yapan Abdülkadir Özal ile Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'u gözaltına aldı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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