Ankara'da şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti! Evleri su bastı

Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Trafikte zaman zaman aksamalar olurken, Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki bazı binaların alt katlarını su bastı. Evini su basan Aydın Ünlü isimli vatandaş, "Bizim garajımızın, evimizin içi su dolu. Yan binanın alt katı bir buçuk metre su dolu. İtfaiye geliyor, çekiyor. İki saat önce aradım ben. Dördüncü kez lağım basıyor dairelerimizi. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Ankara, öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışına teslim oldu. Şehir genelinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, bazı evleri su bastı.

BİNALARIN ALT KATLARINI SU BASTI

Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'nde kanalizasyonların taşması ve yağmur sularının etkili olduğu bölgede, bazı evlerin alt katlarında oturan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bölgedeki Özdemir Apartmanı'nın alt katında bulunan depoda su seviyesi yarıya kadar yükselirken, bitişiğindeki apartmanın alt katındaki dairede eşyalar kullanılamaz hale geldi

"EVİMİZİN İÇİ SU DOLU"

Evini su basan Aydın Ünlü, bu durumun sıklıkla yaşandığını, mahallede yağışın ardından birçok daireyi su bastığını anlattı. Ünlü, "Bizim garajımızın, evimizin içi su dolu. Yan binanın alt katı bir buçuk metre su dolu. İtfaiye geliyor, çekiyor. İki saat önce aradım ben. Dördüncü kez lağım basıyor dairelerimizi. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

"HİÇ KİMSE GELİP DAHA BAKMADI"

Kanalizasyon şebekesi ile ilgili yetkililere ulaşmaya çalıştığını dile getiren Ünlü, "Bahçedeki lağımla ilgili büyükşehir belediyesini aradım. Belki 10 gün oluyor kayıt var orada. Hiç kimse gelip daha bakmadı. Garajda araçlarımız var, motosikletim var benim." diye konuştu.

MAHALLELİ, YETKİLİLERE SESLENDİ

Mahalleli, altyapı sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden sorunlarının çözülmesini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

"DOLULAR MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ"

Birden hızlanan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağmur yağışı devam ederken esnaf Samed Karakaya ise yağışla alakalı, "Sabah hava güzeldi. Önce bir bulutlanma başladı ve küçük küçük dolu yağmaya başladı. Sonrasında ise dolu yağışı hızlandı. Her taraf beyaza büründü ve yağmur şiddetlendi. Hala yağış etkili oluyor. Barajlarımız için güzel oldu ama halk biraz mağdur oldu maalesef beklenmedik bir anda gelmesinden dolayı. Dolular misket büyüklüğündeydi ama birden hızlandı." ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA DOLU YAĞIŞI OLDU"

Dolu yağışını anlatan bir başka esnaf ise, "Bugünkü hava durumu beklenenden yüksek çıktı. Bir anda dolu yağışı oldu ve yollar su doldu ama gayet bereketli oldu. İnşallah hepimize hayırlı olur ve felaketlerden uzak kalır" şeklinde konuştu.