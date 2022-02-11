Ankara'da olağan üstü zirve! Elektrik fiyatları masada Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada

Vatandaşın tepkisini çeken elektrik faturaları için hükümetin kararlılığı sürüyor. Faturalarda şirketlerin ciddi bir artışa gittiğine ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bugün çok önemli bir zirve gerçekleşecek. Elektrik faturaları ve fiyatların masaya yatırılacağı toplantı için gözler Bakan Dönmez'de olacak.. Bakanlık 21 dağıtım şirketiyle yapacağı zirvede, indirim formüllerini konuşacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bakanlıkta 21 elektrik dağıtım şirketinin sahipleri ve üst yönetimlerini toplayacak. Saat 14.00'te yapılacak toplantıda altyapı yatırımları ve mevcut durum görüşülecek.

SUNUM YAPACAKLAR

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin plan ve yol haritaları masaya yatırılacak. Yetkililerin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor. Dönmez ayrıca, yetkililerden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

FİYATLAR MASADA, GÖZLER BAKANLIKTA

Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrili olduğu toplantıda son dönemde vatandaşların isyan ettiği elektrik fiyatları da masada olacak. Toplantıya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) yönetimleri de katılıyor. Bakanlık başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini topluyor.

Dağıtım şirketleri ile maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde de duruluyor.100 MİLYARLIK DESTEK YAPILDI, DAR GELİRLİYE DESTEK SÜRECEK

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını belirterek, "Elektrikte birinci kademede yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam ediyor. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50'si, gazda ise 100 liralık faturanın 75'i hükümetimiz tarafından karşılanıyor. Dar gelirli vatandaşlara desteğimiz sürecektir" dedi.

ŞİRKETLERİN DE TALEPLERİ OLACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün yapılacak toplantıda, şirketlerin ise mevcut borçlarının yönetilmesi için bakanlıktan bazı talepleri olacak. Bu kapsamda EÜAŞ üzerinden kendilerine elektriğin ucuz satılmasını talep edecekleri öğrenildi.