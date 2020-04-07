Ankara büyükşehir belediyesi korona virüsü nedeni ile nakit para yardımı başvurusu 2020

Ankara büyükşehir belediyesi yardım başvuru online, Mansur yavaş yardım kampanyası başvurusu Ankara büyükşehir belediyesine yardım için nasıl başvurulur 2020,ankara belediyesine kimler yardım için başvurabilir

Tüm dünyayı şoke eden Corona virüsü yani covid-19 salgını ile alakalı gelişmeler hız kesmeden devam ediyor..Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin hem sosyal,sağlık sistemi hem de ekonomik olarak büyük bir imtihandan geçtiğinin farkındayız..

Ancak Türkiye canla başla çalışıyor!

Sağlık sistemimizde en ufak bir problem yokken, hükümetimiz de ekonomide yaşanabilecek en ufak bir olumsuzluğun bile üzerine gidiyor.Birçok yardım ve destek paketi açıklandı.Halkımızın bu şekilde zor günleri en az zararla atlatılması hedefleniyor.Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yardım ve ekonomik bağış kampanyalarına destek yağıyor!

MANSUR YAVAŞ ANKARA İÇİN YARDIM PAKETLERİNİ AÇIKLAMAYA BAŞLADI

Sayın Mansur Yavaş biraz önce resmi twitter hesabından kimlere nasıl ve ne zaman nakdi yardım kartını dağıtacaklarını açıkladı..Açıklanan paket henüz bir başlangıç paketi..Ankaralı Mansur başkanına güveniyor..ilerleyen günlerde onbinlerce vatandaşına yardım yapaacağından kimsenin şüphesi olmasın..İlerleyen günlerde yeni yardım paketleri açıklandığında,anında sitemizden yayınlayacağız!

İnşaat işçisi 62

Temizlik işçisi 1790

Kıraathane çalışanı 1044

Ayrıca :

Açlık sınırı altı 11407,

Taksici,Servis,Dolmuş,Terzi,Kuaför,MüzisyenSeyyar Simit-Satıcı: 3189 kişi olmak üzere toplam 17.492 hemşehrimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır

, 62 inşaat işçisi, 1790 temizlik işçisi, 1044 kıraathane çalışanı, açlık sınırı altındaki 11 bin 407 kişi ile taksici, servisçi, dolmuşçu, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar satıcı ve simitçi 3 bin 189 kişi olmak üzere toplamda 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtımına başlandığını söyleyen Yavaş, bu kişilere ne kadar yardım yapılacağı hakkında bir bilgi vermedi

TAKSİCİDEN,SEYYAR SATICIYA,SİMİTCİDEN DOLMUŞCUYA NAKTİ YARDIM!

Yardım haberini duyan kişiler arama motorlarında Ankara büyükşehir belediyesi yardım başvuru online, Mansur yavaş yardım kampanyası başvurusu Ankara büyükşehir belediyesine yardım için nasıl başvurulur 2020,ankara belediyesine kimler yardım için başvurabilir? gibi sorular sormaya başladılar.

Ancak başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir bilgi şuanda paylaşılmadı.

65 yaş ve üzeri kişilerin yardım alabilmeleri için aşağıdaki formu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.Ancak 17,492 Ankaralı için henüz bir online başvuru sistemi açıklanmadı

65 yaş ve üzeri ihtiyaç formu için lütfen tıklayınız

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