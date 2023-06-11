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Aman dikkat! Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" kodlu uyarı

Aman dikkat! Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" kodlu uyarı

Aman dikkat! Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" kodlu uyarı
Admin
Admin
11 Haziran 2023 Pazar 08:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu( (Eskişehir hariç ), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Sakarya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 İL İÇİN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 20 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı verilen 20 il ise şöyle: Ankara, Afyonkarahisar, Çorum, Kastamonu, Burdur, Nevşehir, Sivas, Kırşehir, Karaman, Yozgat, Amasya, Isparta, Antalya, Çankırı, Kayseri, Konya, Niğde, Kırıkkale, Aksaray, Tokat.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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