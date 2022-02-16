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Altın Pasaporta yasaklama geliyor!

Altın Pasaporta yasaklama geliyor!

Altın Pasaporta yasaklama geliyor!
16 Şubat 2022 Çarşamba 12:07

AP’nin Medeni Haklar, Adalet ve İçişleri Komitesi, “Altın pasaport” uygulamasının yasaklanması, ayrıca “Altın vize” için ortak AB kuralları getirilmesine yönelik yasa tasarı oluşturulması hakkında hazırlanan raporu kabul etti.

AP milletvekilleri, altın pasaport uygulamasının ahlaki, yasal ve ekonomik bakımdan sakıncalı olduğunu, aynı zamanda ciddi güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı. Altın pasaportların AB vatandaşlığının özüne zarar verdiği belirtilerek, uygulamanın kademeli olarak kaldırılması istendi.

Raporu hazırlayan milletvekillerinden Sophia in ‘t Veld, “Vatandaşlık satın alınan bir mal değil haktır. Üye ülkeler kendilerinin olmayan bir şeyi satmakta, AB’nin itibarını kendi çıkarları için suistimal etmektedir. Bu ülkelerin şüpheli işleri ortak güvenliğimizi tehlikeye atmaktadır.” dedi.

Yatırım karşılığı oturma izni isteyenlere sıkı güvenlik soruşturması ile başvurulan ülkede geçirilecek asgari sürenin belirlenmesi talep edildi.

AP milletvekilleri, mart ayında yapılacak Genel Kurul oturumunda raporu görüşecek ve oylayacak. Raporun Genel Kurulda kabul edilmesi halinde AB Komisyonu konuyla ilgili yasa teklifi hazırlamak zorunda kalacak veya hazırlamazsa bunun haklı gerekçesini AP’ye izah etmek zorunda kalacak.

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