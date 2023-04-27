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Almanya, Türklerin oy kullanması için ek sandık kurulmasına izin vermedi

Almanya, Türklerin oy kullanması için ek sandık kurulmasına izin vermedi

Almanya, Türklerin oy kullanması için ek sandık kurulmasına izin vermedi
Admin
Admin
27 Nisan 2023 Perşembe 16:37

14 Mayıs seçimleri için yurt dışına kayıtlı vatandaşların, gümrük kapılarında ve temsilciliklerde oy verme işlemleri başladı. En çok seçmenin yaşadığı Almanya'da ise 13 konsolosluk bölgesi dışındaki ek bölgelerde sandık kurulmasına izin verilmedi. Duruma tepki gösteren Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "Vatandaşlarımızın az yol giderek rahat oy kullanmaları için ek sandık talep ettik. Kabul edilmedi. Bu siyasi bir karardır, derhal bu yanlıştan dönülmelidir." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında, yurt dışı temsilciliklerinde ve belirlenen havalimanlarında kullanabilecek.

YSK verilerine göre en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'da seçmen sayısının fazla olması nedeniyle 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilecekti. Ancak Alman hükümetinin aldığı karar, oy kullanacak Türkleri zor durumda bıraktı.

Almanya'da Türkiye'nin ek bölgelerde sandık kurmasına izin verilmedi. Buna göre Berlin, Köln, Münih, Frankfurt ve bunun gibi 13 konsolosluk bölgesinde sandık kurulacak. Ancak Kassel, Siegen, Dortmund, Fulda, Limburg, Kiel, Saarbrücken, Bielefeld, Ulm ve Mannheim'da sandık kurulmayacak. Buradaki vatandaşların oy kullanabilmek için konsolosluk bölgelerine gitmeleri gerekecek.

CNN Türk canlı yayınına katılan Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Üzülerek belirtmeliyim ki Almanya sadece büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımızın olduğu mekanlarda oy kullanımına izin veriyorlar. En çok yurt dışı seçmenimizin olduğu Almanya'da ek sandıkların kurulmasına yönelik taleplerimiz olmuştu. Vatandaşlarımızın az mesafe katederek rahat oy kullanmasını sağlamak için talepte bulunmuştuk. İki gün içerisinde çalışmalara devam edeceğiz. Ek taleplerimizin karşılanmayacağına yönelik geri dönüş aldık. Federal hükümet bu konu hakkında izin vermedi. Dışişleri Bakanlığımız ve temsilciliklerimiz çalışmalara devam edecek. Açık söylemek gerekirse bu siyasi bir karardır, derhal bu yanlıştan dönülmelidir. Almanya'nın bu tutumu dostluğa yakışmadı, bu tutum vatandaşlarımızı sora sokacak. Umarım bu kararı yeniden gözden geçirirler."

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