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Almanya'da hayatını kaybeden rahip amcasının evine giren adam, çocuk istismarı içeren 700 fotoğraf buldu

Almanya'da hayatını kaybeden rahip amcasının evine giren adam, çocuk istismarı içeren 700 fotoğraf buldu

Almanya'da hayatını kaybeden rahip amcasının evine giren adam, çocuk istismarı içeren 700 fotoğraf buldu
Admin
Admin
16 Nisan 2023 Pazar 20:13

Almanya'da geçen yıl hayatını kaybeden amcası Katolik rahip Edmund Dillinger'in evine giren Steffen Dillinger, çocuk istismarı içeren yaklaşık 700 kadar fotoğraf buldu. Dillinger, amcasının mağdurlara yönelik cinsel istismarını anlattığı günlüğe de ulaştığını söyledi. Hayatta kaldığı sürede istismar suçlamasıyla karşı karşıya kalan Rahip Dillinger, Afrika'da kalkınma yardımlarında bulunması nedeniyle Federal Liyakat Nişanı'na layık görülmüştü.

Almanya'da geçen yıl kasımda hayatını kaybeden Katolik rahip Edmund Dillinger'in evinde çocuk istismarı içeren yüzlerce fotoğraf bulundu. Rahip Dillinger'in yeğeni Steffen Dillinger, Rhein-Neckar-Zeitung'a yaptığı açıklamada, düzenlemek için girdiği amcasının evinde, 1960'lı yıllardan bu yana biriktirilmiş 700 kadar fotoğraf bulduğunu ifade etti.

GÜNLÜK DE HER ŞEYİ ANLATMIŞ

Dillinger, "Birdenbire elimde beni şok içinde bırakan belgeler tuttum. Resimlerde reşit olmayanların yanı sıra gençler ve erkekler de görülüyor." dedi. Dillinger'in yeğeni, amcasının mağdurlara yönelik cinsel istismarını anlaşılır bir şekilde yazdığı bir günlük bile bulduğunu kaydetti.

FEDERAL LİYAKAT NİŞANI ALMIŞTI

Rahip Dillinger, Afrika'da kalkınma yardımlarında bulunması nedeniyle Federal Liyakat Nişanı'na layık görülmüştü. 87 yaşında demans hastalığından ölen rahip Edmund Dillinger hakkında 2012 yılında reşit olmayanların fotoğraflarını çektiği ve onları istismar ettiğine dair iddialar ortaya çıkmış ancak zaman aşımı nedeniyle hakkında dava açılmamıştı.

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