Alkollü mekanlara yeni düzenleme

Alkollü mekanlara yeni düzenleme

Yeni düzenlemeye göre; çevreye rahatsızlık veren alkollü işletmeler için çeşitli caydırıcı cezalar uygulanacak.

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü gibi alkollü mekanlarda yeni düzenlemeye gidiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre; gece geç saatlere kadar açık olan ve çevreye rahatsızlık veren alkollü işletmelerde etkin denetim ve caydırıcı ceza uygulaması planlanıyor.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Taslağın gerekçesinde, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili ağırlıklı yetkinin yerel yönetimlere bırakılmış olmasına rağmen uygulamada çeşitli problemlerle karşılaşıldığı hatırlatıldı.

Gerekçede, “Denetim ve yaptırım noktasındaki eksiklikler, kolluk birimlerince yapılan tespitlerin yaptırıma dönüştürülememesi, mevzuata aykırı ruhsatlandırma işlemleri, yörenin huzurunu bozacak şekilde geç saatlere kadar çalışmaya müsaade edilmesi ve içkili yer bölgelerinin tüm yerleşim alanını kapsayacak şekilde belirlenmesi öne çıkan sorun alanlarıdır.” denildi.

ÇALIŞMA SAATLERİNE KOMİSYON KARAR VERECEK

Mekanların faaliyet göstereceği alanlar ile çalışma saatlerine, belediylerle beraber; vali yardımcısı veya kaymakamın başkanlığında, ilgili belediye, kolluk birimleri, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan ‘İçkili yer bölgesi tespit komisyonu’ karar verecek.

Aynı zamanda yerel yönetimlerin yetki alanına giren alkollü yerlerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması gibi alanlarda da değişiklik yapılıyor. Buna göre; mekanların ruhsatının verilmesinde kolluk kuvvetlerinin olumlu görüşünün alınması şart haline getirilecek. Ruhsatsız faaliyet gösteren mekanlarla ilgili olarak, kolluk kuvvetlerine res’en kapatma yetkisi verilecek.

25 BİN TL'YE KADAR PARA CEZASI

Ayrıca faaliyetten men edildiği halde mührü bozarak açılan iş yerleri ile çalışma saatlerine uymayan, 18 yaşından küçükleri çalıştıran işletme sahiplerine 25 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

MEN EDİLEN İŞLETMELERE RUHSAT İPTALİ

Geçici süreyle faaliyetten men edilmesine rağmen mevzuat hükümlerine aykırı olarak açılan işletmeler, süresiz olarak kapatılacak. Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları da iptal edilecek.