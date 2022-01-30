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Ali Yalçın: 15 bin atama yetmez!

Ali Yalçın: 15 bin atama yetmez! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından, daha önce ataması yapılıp, göreve başlıyacak olan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve bu sayının yeterli olmadığının altını çizdi.

Ali Yalçın: 15 bin atama yetmez!
30 Ocak 2022 Pazar 20:21

 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından, daha önce ataması yapılıp, göreve başlıyacak olan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve bu sayının yeterli olmadığının altını çizdi.

Ali Yalçın Twitinde: Görev yerleri belli olacak olan 15.000 öğretmenimize şimdiden "hayırlı olsun" diyor, ek atama talebini hashtag ile duyurmaya çalışan genç meslektaşlarımızın; Ücretli Öğretmen olarak hayat geçmez, ihtiyaç var #OnBeşBinAtamaYetmez çağrısını EgitimBirSen olarak destekliyoruz. İfadelerini kullandı.

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