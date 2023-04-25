Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun dünya rekoru kıran "Alevi" videosu hakkında ilk kez konuştu: Kalbim çok acıdı

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun dünya rekoru kıran "Alevi" videosu hakkında ilk kez konuştu: Kalbim çok acıdı

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun dünya rekoru kıran "Alevi" videosu hakkında ilk kez konuştu: Kalbim çok acıdı
Admin
Admin
25 Nisan 2023 Salı 10:16

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük ses getiren "Alevi" notuyla paylaştığı video hakkında ilk kez konuştu. Akşener, "Kendini böyle bir açıklama yapmak durumunda hissetmesinden dolayı kalbim çok acıdı" dedi. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video 4 günde 29,2 milyon oynatmaya ulaşarak dünya Twitter tarihinin en çok izlenen videosu olmuştu.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba akşamı sosyal medya hesaplarından 'Alevi' başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenmişti.

"Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman'ım. Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?" diyen Kılıçdaroğlu'na başta Aleviler olmak üzere aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda isimden destek gelmişti. İktidarsa Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına 'mezhepçilik' yapıldığı gerekçesiyle tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" notuyla paylaştığı video ile ilgili ilk kez konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü Televizyonu'nda 'Liderler Özel' programında şu ifadeleri kullandı; "Böyle bir açıklama yapmak durumunda kendini hissetmesinden kalbim çok acıdı. Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum ben. Türkiye'den gitmişiz ama Türkiye'ye geri döndüğünüz zaman biz, birçok şeyleri yaşadık bu ülkede. Çok hızlı bir biçimde "Defolun gidin" dendi. "Rumsunuz" dendi, "Şusunuz" dendi.

Dolayısıyla onu izah etmek zorunda kalırsınız hep, kendinizi. Bu, berbat bir duygudur. Aynı zamanda sınıfsal da bir şeydir. Kemal Bey'in böyle bir açıklama yapmak mecburiyetinde kendini hissetmesinden çok kalbim acıdı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği…

Herhangi bir Sünni'nin, Alevi olduğu için oy vermeyeceği bir insan olamaz. Normal insanlar arasında asla böyle bir şey yoktur. Ama istismarı önlemek açısından büyük bir açıklıkla ve özgüvenle -ben özgüven kısmını çok beğendim- açıklamasını o gözle izledim. Kendisi açısından faydalı gördüm. İçimde de bir acı hissettim."

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videosu, 4 günde 29,2 milyon video oynatmasına ulaşarak dünya Twitter tarihinin en çok izlenen videosu oldu.

Son Dakika! 21 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika! 21 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı
0
Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı: Sınır dışı edin
Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı: Sınır dışı edin
0
Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı, ortalık savaş alanına döndü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.