AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in Durumu Ağırmı? AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir Yoğun Bakıma mı Alındı?
AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı
AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in Durumu Ağırmı? AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir Yoğun Bakıma mı Alındı?
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aydemir takipçilerinden ve Balıkesirlilerden dualarını esirgememelerini istediği mesajında maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına dikkat çekti.
Covid-19 testi pozitif çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir tedavi sürecini evinde geçireceğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından korona virüse yakalandığını belirten Pakize Mutlu Aydemir, "Kıymetli hemşerilerim; vücut kırgınlığı sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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