AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

İcralık olan sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi feshedilebilir mi? Danıştay Onikinci Dairesi, borcundan dolayı icralık olan personelin sözleşmesinin feshine ilişkin olarak, hizmet sözleşmesinde bu yönde bir düzenleme olmadığı gerekçesiyle yapılan fesih işleminin iptaline karar verdi.