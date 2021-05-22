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AK Parti'den yeni torba yasa teklifi

AK Parti'den yeni torba yasa teklifi AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti'den yeni torba yasa teklifi
22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:12

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

Teklifte, öne çıkan maddeler ise şu şekilde:

Kanun kapsamında 30 Nisan tarihinden öncesi vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, koronavirüs kapsamında idari para cezaları, SGK borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek.

Sunulan teklifle işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TALEPLER YOĞUNLAŞTI

Kanun teklifinin getirilmesinin genel gerekçesinde ise, bir önceki yapılandırma sonrası koronavirüs salgını nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi.

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