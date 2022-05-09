AK Parti' asgari ücrete zam sinyali Verdi İşte o tarih AK Parti'den asgari ücrete zam sinyali TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ikinci zam konusunda açıklamalarda bulundu.

Yüksek enflasyon ve sürekli artan maliyetler vatandaşın belini bükerken asgari ücrete ikinci bir zam tartışmaları alevlenmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Başkent Kulisi programına katılan Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" ifadelerini kullandı.

YIL ORTASINDA DA ZAM YAPILACAĞINI DUYURUYORUZ

Yılmaz'ın konuyla ilgili diğer açıklaması şu şekilde: "Bir süre daha enflasyon ile yaşayacağız. Ama hükümetimiz bu enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da dar kesimlileri enflasyona ezdirmemeye çalışıyor. KDV indirimleri yapıldı, emekliye memura zamlar yapıldı. Şimdi yıl ortasında da zam yapılacağını duyuyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda NATO toplantısı dönüşünde yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? sorusuna, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" yanıtını vermişti.

ENFLASYON ALTINDA BİR DURUM VARSA MÜDAHALEDEN KAÇINMAYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Gelen verilere göre enflasyon altında bir durum ortaya çıktığını görürsek müdahaleden kaçınmayız" ifadelerini kullanarak olumlu mesaj vermişti.