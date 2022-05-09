bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

AK Parti' asgari ücrete zam sinyali Verdi İşte o tarih

AK Parti' asgari ücrete zam sinyali Verdi İşte o tarih AK Parti'den asgari ücrete zam sinyali TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ikinci zam konusunda açıklamalarda bulundu.

AK Parti' asgari ücrete zam sinyali Verdi İşte o tarih
Admin
Admin
09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:26

Yüksek enflasyon ve sürekli artan maliyetler vatandaşın belini bükerken asgari ücrete ikinci bir zam tartışmaları alevlenmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Başkent Kulisi programına katılan Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" ifadelerini kullandı.

YIL ORTASINDA DA ZAM YAPILACAĞINI DUYURUYORUZ
Yılmaz'ın konuyla ilgili diğer açıklaması şu şekilde: "Bir süre daha enflasyon ile yaşayacağız. Ama hükümetimiz bu enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da dar kesimlileri enflasyona ezdirmemeye çalışıyor. KDV indirimleri yapıldı, emekliye memura zamlar yapıldı. Şimdi yıl ortasında da zam yapılacağını duyuyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda NATO toplantısı dönüşünde yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? sorusuna, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" yanıtını vermişti.

ENFLASYON ALTINDA BİR DURUM VARSA MÜDAHALEDEN KAÇINMAYIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Gelen verilere göre enflasyon altında bir durum ortaya çıktığını görürsek müdahaleden kaçınmayız" ifadelerini kullanarak olumlu mesaj vermişti.

İşte Türkiye'de Dört ayda en çok gayrimenkul bu illerde satıldı
İşte Türkiye'de Dört ayda en çok gayrimenkul bu illerde satıldı
0
İş kazasında Nasıl çifte aylık Alınabilir? İşte kriterleri
İş kazasında Nasıl çifte aylık Alınabilir? İşte kriterleri
0
Fatih Erbakan ikinci turda Tarafını açıkladı!
Fatih Erbakan ikinci turda Tarafını açıkladı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.