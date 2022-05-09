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AK Parti, 2 kritik yasa için Masada

AK Parti, 2 kritik yasa için Masada AK Parti, dezenformasyon ile hâkim ve savcı yardımcılığı ile ilgili yasa teklifi hazırlıkları kapsamında bu hafta iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.

AK Parti, 2 kritik yasa için Masada
Admin
Admin
09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:20

Yalan haberin yayılmasının önüne geçilmesi hedeflenen dezenformasyon yasası ile ilgili AK Parti’nin hukukçu kurmayları ve bazı MHP’li isimler düzenlemeye son şeklini vermek için yarın bir araya gelecek. 60 maddelik yasa teklifine göre, dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Yasayla büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda kalacak. Bunların yanı sıra, internette ve sosyal medyada dezenformasyona basın suçlarına bakan ihtisas mahkemeleri karar verecek. Ayrıca, çalışmaların tamamlanmasının ardından teklifin haziran ayında Meclis gündemine getirilebileceği belirtiliyor.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI DA MASADA
Bunların yanı sıra, daha önce yargı paketiyle getirilmesi planlanan ancak son anda değişikliğe gidilerek ayrı bir düzenleme olarak getirilmeye karar verilen hâkim ve savcı yardımcılığıyla ilgili de bugün Külliye’de bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, hâkim ve savcı yardımcılığının görevlerinin sınırları çizilecek. Böylelikle, hâkim ve savcıların mesleğe hazırlık dönemi daha etkin hâle getirilecek ve mesleki tecrübeleri artırılmış olacak. Teklife göre, hâkim ve savcı adaylığı kaldırılacak. Süresi 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreli hâkim ve savcı yardımcılığı getirilecek.

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